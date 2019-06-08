На Москву надвинулась гроза

Вечером в субботу, 8 июня, в Москве ожидается кратковременный дождь и гроза. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного главка МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1-2 часа с сохранением вечером 8 июня местами в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза», — уточнили в ведомстве.

Об изменениях погоды предупредили и автомобилистов. «Будьте осторожны на дороге, держите дистанцию и свои машины подальше от деревьев и рекламных щитов», — говорится в сообщении Центра организации дорожного движения в Twitter.

Согласно данным синоптиков, жаркая погода продержится в регионе еще несколько дней.

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