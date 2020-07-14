На Москву надвинулись сильнейшие ливни — осадки ожидаются около 18:00 и будут продолжаться до утра. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на столицу обрушится половина месячной нормы осадков. В связи с этим городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.

«Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей», — рассказали в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье объявили «оранжевый» уровень опасности из-за грозы, сильного ветра и большого количества осадков. Метеорологи пояснили, что в столичном регионе высока вероятность стихийных бедствий.

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