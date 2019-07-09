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На Москву обрушатся дожди и гроза

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Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В Москве в ближайший час с сохранением до 21:00 по московскому времени ожидается гроза с дождем, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного управления МЧС.

Спасатели рекомендовали москвичам при управлении транспортным средством соблюдать скоростной режим на дорогах, не находиться у водоемов, купаться и рыбачить.

Кроме того, сообщается, что при сильном ветре необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не рекомендуется укрываться под деревьями.

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Moslenta, 2019 г. 18+

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