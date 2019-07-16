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На Москву обрушатся затяжные ливни

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве с 16 по 18 июля действует «желтый» уровень погодной опасности. Об этом говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Во вторник, 16 июля, в столице возможны кратковременный дождь и гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду. В ночь на среду, 17 июля, ожидаются дождь, гроза, туман, порывы ветра до 15 метров в секунду. Днем, по данным синоптиков, будет облачная погода, возможен дождь, местами сильный, гроза, порывы ветра до 17 метров в секунду.

В четверг, 18 июля, сохранятся облачная погода, дождь, гроза и ветер. Предполагается, что грозы прекратятся к пятнице, 19 июля, однако дождливая погода сохранится.

Синоптики отмечают, что к утру 19 июля в Москве может выпасть 29 процентов месячной нормы осадков.

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