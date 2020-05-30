На Москву обрушился «черноморский» ливень

На Москву в прошедшую ночь обрушился ливень, в ходе которого выпало 120 процентов месячной нормы осадков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

Синоптики ранее указывали, что такого ранее не случалось — невиданный ливень накануне побил рекорд, установленный в 2015 году. В Гидрометцентре связывали такие осадки с активным черноморским циклоном.

По словам источника агентства, в результате непогоды было повалено более 50 деревьев, несколько десятков автомобилей получили механические повреждения. Пострадавших нет.

В субботу, 30 мая, в столице прогнозируется теплая погода, однако уже в воскресенье в городе похолодает. Погода будет прохладной и в начале следующей недели.

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