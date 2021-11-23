На мусорной свалке в Подмосковье обнаружили отпиленную женскую ногу

На мусорной свалке в подмосковной Шатуре обнаружили отпиленную женскую ногу. Об этом сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости».

Неизвестно, кому принадлежит конечность и как она попала в указанное место. Уточняется, что погибшая была молодой и имела средний рост.

Все обстоятельства о возможном убийстве на данный момент выясняются, подробностей нет.

Ранее человеческие останки обнаружили в куче мусора в подмосковном городе Рошаль. Правоохранители начали расследование по поводу того, кому принадлежат найденные рука и нога.