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На мусорной свалке в Подмосковье обнаружили отпиленную женскую ногу
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
На мусорной свалке в подмосковной Шатуре обнаружили отпиленную женскую ногу. Об этом сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости».
Неизвестно, кому принадлежит конечность и как она попала в указанное место. Уточняется, что погибшая была молодой и имела средний рост.
Все обстоятельства о возможном убийстве на данный момент выясняются, подробностей нет.
Ранее человеческие останки обнаружили в куче мусора в подмосковном городе Рошаль. Правоохранители начали расследование по поводу того, кому принадлежат найденные рука и нога.