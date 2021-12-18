На набережной в Москве обнаружили тело мужчины в Chevrolet

Полицейские обнаружили на Озерковской набережной в Москве тело мужчины в автомобиле Chevrolet. По предварительной информации от телеканала РЕН ТВ, он умер из-за сердечно-сосудистой недостаточности.

Рядом с погибшим находилась окровавленная женщина, утверждающая, что не была знакома с мужчиной. По ее словам, она поранилась, когда перелезала через забор после отдыха в одном из баров. Затем она увидела мужчину без сознания.

Ранее около подъезда жилого дома в Москве обнаружили человеческое тело без головы. Позже ее нашли в нескольких метрах от трупа. Личность погибшего и обстоятельства произошедшего начали устанавливать следователи.