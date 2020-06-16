На одной из линий московского метро снизят стоимость проезда

В Москве хотят провести эксперимент по снижению стоимости проезда в столичном метро. Об этом во вторник, 16 июня, принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Эксперимент начнется в сентябре на одной из линий метро во внепиковое время, то есть ранним утром горожане будут платить за билеты меньше, чем во время час-пика и позже. Что это за линия, пока не известно.

В ведомстве отметили, что главная миссия пилотного проекта — перераспределение нагрузки на городскую транспортную систему, чтобы москвичи смогли комфортно пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт.

В сообщении ведомства также отмечается, что пилотный проект согласован с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Согласно статистике, сейчас 64 процента горожан считают автомобили безопасным видом передвижения, чтобы обезопаситься от заражения коронавирусом. При этом активное использование машин приводит к загрязнению атмосферы, вредит экологии Москвы и угрожает здоровью людей, так как могут развиться заболевания, связанные с малоподвижным образом жизни, добавили в дептрансе.

«Сейчас самое подходящее время, чтобы всем вместе понять, что нужно сделать, чтобы мы чаще ходили пешком, пользовались велосипедом или самокатом и чтобы это было безопасно и удобно», — заявили в пресс-службе ведомства. Правительство Москвы снизит на 30 процентов стоимость проката городских велосипедов до конца сезона.

25 мая стало известно, что в Минкомсвязи России предложили провести эксперимент на москвичах по использованию нового мобильного приложения вместо паспорта с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021-го. У москвичей в скором времени появится новое приложение «Мобильный идентификатор».

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