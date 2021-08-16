На основателя «Стопхама» напала пьяная «коренная москвичка»

Женщина оказалась многодетной матерью. На кадрах видно, как она несколько раз пинает Чугунова, затем не может удержать равновесие и падает лицом на асфальт. После этого она решила вызвать полицию, заявляя, что ее ударили. Но на этом драка не закончилась — москвичка продолжила бить молодого человека руками и ногами, несмотря на то что ее спутник просил этого не делать.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали женщину. Она попыталась порвать на полицейском рубашку, однако на нее успели надеть наручники. В отделении полиции нападавшая заявила, что является коренной москвичкой и меценатом, поэтому ее необходимо отпустить.

Ранее пьяная женщина за рулем автомобиля въехала в людей, стоящих у бара в подмосковном Солнечногорске. В ролике, выложенном в сеть, видно, что сначала люди конфликтуют между собой, после чего в них въезжает автомобиль, на время притормаживает и продолжает движение, ускоряясь.

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