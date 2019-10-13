Вчера в 23:09

На Останкинской телебашне поблагодарили российских футболистов

Новости /
Фото: @TeamRussia

После победы российской сборной по футболу над Кипром на Останкинской телебашне появилось поздравление в адрес российских спортсменов. Кадры размещены в официальном Twitter-аккаунте команды.

На башне высветилась надпись: «Мы на ЕВРО! Спасибо, парни», а также портреты Дениса Черышева, Артема Дзюбы и Александра Головина.

Сборная России разгромила команду Кипра со счетом 5:0 и досрочно вышла в финальную часть Евро-2020.

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