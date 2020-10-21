На раскопках в Москве нашли эротические фарфоровые статуэтки XIX века

В Музее Москвы покажут коллекцию эротических фарфоровых статуэток, которые были найдены во время раскопок в Хамовниках. Об этом в среду, 21 октября, сообщает «Москвич Mag».

В учреждении отметили, что подобные фигурки 200 лет назад было не принято демонстрировать окружающим: их показывали только в узком кругу друзей на холостяцких вечеринках.

Владельцем обнаруженных статуэток оказался театральный капельдинер Фома Семенович Злов, который в середине XIX века жил в собственном доме в Хамовниках. Отмечается, что мужчина коллекционировал фигурки, которые производились не только маленькими заводами, но и крупными фабриками.

«Свой жизненный путь фигурки закончили на дне помойной ямы, куда их выбросили за ненадобностью в конце XIX столетия, возможно, уже после смерти владельца. Впоследствии участок продали, в начале XX века на этом месте построили большой доходный дом, а театральный капельдинер со своим забавным хобби был забыт», — сообщили в музее.

Выставка «…И другие культурные ценности», на которой можно увидеть и эти находки, пройдет 22 октября 2020-го до 31 января 2021-го в Музее Москвы.

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