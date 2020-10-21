На Рублевке дети избили сына гендиректора крупной российской компании

В элитном поселке Дарьино-Успенское на Рублевке произошла драка с участием школьников. Об этом сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на детской площадке одного из домов, где собралась компания местных детей от 6 до 12 лет. Раньше все они дружили между собой, но в какой-то момент восьмилетний Сергей, сын генерального директора одной из российских компаний, поругался с десятилетним Виктором. Причиной стал спор во время игры, который быстро перерос в драку.

Сергей оказался сильнее противника, однако на помощь Виктору пришел его старший брат Александр 12 лет и шестилетняя сестра Марина. Втроем они повалили Сергея на землю и били руками и ногами. Сыну гендиректора попытался помочь его младший брат Иван, однако другие школьники не подпустили мальчика к дерущимся.

Когда детей удалось разнять, Иван отвел брата домой. Родители отвезли Сергея в больницу с множественными ушибами и травмой головы и обратились в полицию.

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