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На Садовом кольце загорелся дом начала ХХ века
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press
Пожар произошел в квартире жилого дома на Садовом кольце, построенного в начале ХХ века. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МЧС России.
Как стало известно, возгорание произошло на первом этаже в доме 24/7 на улице Садовая-Каретная. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.
В результате происшествия один человек погиб, прибывшие на место спасатели эвакуировали 15 жителей дома. Спасенных передали медикам, возгорание позже ликвидировали.
20 марта пожар произошел в Измайловском кремле на востоке Москвы. Площадь возгорания составила 20 метров, о пострадавших не сообщалось.
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