На серой ветке московского метро встали поезда

Поезда встали на участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро из-за инцидента с пассажиром. Об этом в воскресенье, 25 апреля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

По данным ведомства, движение было временно остановлено на участке от станции «Бульвар Дмитрия Донского» до «Нагорной». В обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом.

К настоящему времени движение уже восстановлено и постепенно входит в график, уточнили в дептрансе.

Как отмечается, причиной сбоя в подземке стало падение человека на пути. В столичном главке МВД ТАСС пояснили, что около 14:30 на станции «Южная» мужчина упал на рельсы перед прибывающим поездом. По данным источника агентства в экстренных службах города, пассажир оказался зажат между платформой и первым вагоном, однако остался жив. «Предварительно, у него ампутирована одна ступня», — отметил собеседник ТАСС.

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