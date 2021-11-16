На севере Москвы загорелась АЗС

На автомобильной заправочной станции на севере Москвы загорелась колонка, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел в понедельник, 15 ноября, на АЗС, расположенной на 78-м километре МКАД. На место происшествия прибыли 15 пожарных расчетов. Причины возгорания, площадь и информация о пострадавших уточняется.

Ранее пожилая женщина 1934 года рождения погибла в пожаре на юго-востоке Москвы. Тело пенсионерки нашли без признаков насильственной смерти. Возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем.