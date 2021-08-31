На северо-востоке Москвы появились любимые машины Канье Уэста

По данным канала, автомобили поставили в честь выхода нового музыкального альбома звезды, который попал в сеть 29 августа без ведома музыканта. Техника будет стоять здесь в течение двух дней. Отмечается, что вездеходы охраняют мужчины в черной форме — организаторы выставки попытались таким образом воспроизвести стиль артиста.

Данный транспорт конструктора-самодельщика из Санкт-Петербурга впервые появился в одном из выпусков автошоу Top Gear, после чего об автомобиле стали писать в западных СМИ и он стал известен звездам шоу-бизнеса.

Ранее стало известно, что самыми эвакуируемыми автомобилями в Москве оказались Kia, Hyundai и Volkswagen. Всего с начала года в городе за нарушение правил парковки эвакуировали 116 тысяч автомобилей. При этом рейтинг улиц Москвы, с которых чаще всего увозят машины на штраф-стоянки, возглавил Проспект Мира.

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