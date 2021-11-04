На складе елочных игрушек в Коломне произошел пожар

Склад елочных игрушек загорелся в подмосковной Коломне, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в среду, 3 ноября, в 21:45. По данным «Вечерней Москвы», пламя охватило здание на улице Льва Толстого. Огонь распространился на площади 500 квадратных метров.

Прибывшие на место сотрудники МЧС локализовали возгорание в 23:40. Для тушения привлекли 16 единиц техники, 55 человек. Причины происшествия выясняются.

1 ноября в строящемся доме в жилом комплексе «Квартал на набережной» на улице Проектируемый в Москве после двойного взрыва произошел пожар.