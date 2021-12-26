На сотрудницу травмпункта в Подмосковье напал мужчина с ножом

Пьяный мужчина с ножом напал на сотрудницу охраны травмпункта в подмосковном Домодедове. Об этом сообщает радиостанция ОКА.FM.

По данным источника, в больницу был доставлен пациент, который в приемном покое попытался броситься на медицинских работников. Ему помешала сотрудница охраны, дежурившая в учреждении.

В результате злоумышленник нанес женщине несколько ударов ножом по голове. Сотрудницу охраны госпитализировали, проводится лечение.

Преступника задержали. Полицейские проводят проверку, все обстоятельства выясняются.

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