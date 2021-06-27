На стендап-комика напали в центре Москвы

В центре Москвы напали на белорусского стендап-комика Идрака Мирзализаде, которого обвиняли в ксенофобии и русофобии после слов юмориста в программе «Разгоны». О нападении он рассказал в Instagram.

Мирзализаде заявил, что нападение произошло 25 июня, однако не рассказал подробности инцидента. Он лишь отметил, что нападавшего «мотивировали денежным вознаграждением» в размере 50 тысяч рублей. Причиной избиения стали слова комика из программы. Он рассказал о сложностях «южного человека» при аренде квартиры в Москве и о том, как к приезжим относится арендодатель.

Комик подчеркнул, что слова были вырваны из контекста. «Информация была подана некоторыми СМИ так, будто я русофоб и оскорбляю русский народ. Почти все, кто писал угрозы и оскорбления, не ознакомились ни с контекстом, ни с передачей, из которой вырезан фрагмент», — отметил юморист.

Мирзализаде также обвинил социальные сети в том, что они не регулируют контент в сообществах. Именно там, утверждает комик, «провоцировали людей, манипулируя их чувствами», на агрессию. Он также выложил видео, в котором объяснил свою позицию.

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