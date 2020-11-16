На стоянке списанного транспорта в Москве нашли милицейский «гелендваген»

Отмечается, что автомобиль, по всему видимому, находится на стоянке давно, так как милиция была переименована в полицию еще в 2011 году.

Ранее сообщалось, что владелец автомобиля Porsche Cayenne неоднократно не оплатил парковку в Москве и накопил штрафов на 500 тысяч рублей. Судебные приставы арестовали его машину и поместили на спецстоянку до полной выплаты долга.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!