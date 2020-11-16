На стоянке списанного транспорта в Москве нашли милицейский «гелендваген»
На стоянке списанного автотранспорта в Москве нашли гниющий милицейский «гелендваген». Фото размещены в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».
На кадрах видно, что капот машины сильно смят, а крышка на нем попросту отсутствует.
На стоянке списанного автотранспорта в Москве нашли гниющий милицейский Гелендваген. Судя по надписи "милиция" на борту, стоит он там давно, ведь ведомство переименовали еще в 2011 году. pic.twitter.com/PUeCKb3bSE— Дикая Москва (@WildWildMoscow) November 15, 2020
Отмечается, что автомобиль, по всему видимому, находится на стоянке давно, так как милиция была переименована в полицию еще в 2011 году.
Ранее сообщалось, что владелец автомобиля Porsche Cayenne неоднократно не оплатил парковку в Москве и накопил штрафов на 500 тысяч рублей. Судебные приставы арестовали его машину и поместили на спецстоянку до полной выплаты долга.
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