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На стоянке списанного транспорта в Москве нашли милицейский «гелендваген»

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Фото: @WildWildMoscow

На стоянке списанного автотранспорта в Москве нашли гниющий милицейский «гелендваген». Фото размещены в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».

На кадрах видно, что капот машины сильно смят, а крышка на нем попросту отсутствует.

Отмечается, что автомобиль, по всему видимому, находится на стоянке давно, так как милиция была переименована в полицию еще в 2011 году.

Ранее сообщалось, что владелец автомобиля Porsche Cayenne неоднократно не оплатил парковку в Москве и накопил штрафов на 500 тысяч рублей. Судебные приставы арестовали его машину и поместили на спецстоянку до полной выплаты долга.

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