На стройке в Москве экскаватор убил рабочего

Экскаватор ковшом задел рабочего на стройке по улице Рябиновой на западе Москвы и убил его. Об этом сообщает Telegram-канал «Прокуратура Москвы» в четверг, 2 сентября.

Сообщается, что от удара 63-летний мужчина погиб на месте. Прокуратура начала проверку.

Ранее в Москве приезжий из Таджикистана случайно задушил себя во время чистки казана. Мужчина собирался приготовить обед в казане, но, обнаружив, что тот загрязнен, решил почистить посуду при помощи строительной болгарки. Для защиты от искр мигрант накрылся простыней, однако в результате манипуляций со шлифовальной машиной ткань намоталась на вал редуктора инструмента и сдавила шею рабочего.

Ранее сообщалось, что рабочий выпал с 11-го этажа строящегося дома в Новой Москве и выжил. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение со множественными переломами и черепно-мозговой травмой.

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