На трамваи для москвичей потратят миллиард рублей

Выпуск трамваев в Москве начнется до конца 2021 года, в год планируется производить не менее 100 вагонов. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на представителя департамента транспорта правительства столицы.

По его информации, на производство трамваев планируется потратить около миллиарда рублей. Предполагается, что это будут частные инвестиции.

Проект реализуют в рамках соглашения между мэрией Москвы и «Трансмашхолдингом», предусматривающего создание производственного и инжирингового центров. Располагаться производство будет на территории Краснопресненского трамвайного депо. Ожидается, что при реализации проекта появится около 300 рабочих мест.

Издание уточняет, что в 2018 году в России было выпущено 196 трамвайных вагонов, еще 23 поступили в страну из Белоруссии и Швейцарии.

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