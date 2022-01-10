На улицах Москвы заметили снежных тигров

На столичных улицах заметили снежные фигуры тигров. Снимки скульптур появились в Telegram-канале «Новости Москвы».

На фото видно, что на снежных фигурах нарисовали характерные для тигров полоски, а одну из скульптур даже покрасили в оранжевый цвет. Творчество неизвестных порадовало пользователей сети. «Молодцы. Красиво», «Забавно», «Супер!» — восхитились комментаторы. Кто-то поинтересовался, чем покрасили оранжевого тигра. В комментариях предположили, что акварельными красками.

Многие начали делиться аналогичными снимками из других регионов России. Тигров замечали в Бугульме и Тюмени. «Творчество народов СССР», — пошутили пользователи сети. «Зато в цирке не выступают», — поддержали юмор под постом.

Ранее в Подмосковье заметили необычного снеговика в обуви и с галстуком-бабочкой на шее. Местные жители оценили старания неизвестного творца.