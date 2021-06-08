Из гольф-клуба в Подмосковье сбежал медведь

Медведь сбежал с территории гольф-клуба в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Животное попало на камеры видеонаблюдения в районе поселка Туристический Пансионат «Клязьминское водохранилище». На кадрах видно, как медведь бежит по дороге. При этом людей рядом нет.

Точное местонахождение медведя сейчас неизвестно.

«Москва 24» в своем Telegram-канале уточняет, что сбежавший хищник занесен в Красную книгу. Там также призвали местных жителей сидеть дома, пока животное не поймают.

В конце мая сообщалось, что жители деревни Муханово Сергиево-Посадского городского округа Подмосковья испугались бурого медведя, который начал заходить в огороды жителей и переворачивать столы и бочки. В результате одна из дачниц написала заявление в полицию.

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