На улицы Москвы в отсутствие снега вышла снегоуборочная техника

Пользователи «ВКонтакте» из Москвы заметили на улицах столицы снегоуборочную технику, вышедшую несмотря на отсутствие снега.

«Снегоуборочная техника на дорогах столицы очень удивила водителей и пешеходов. Как так: техника есть, а снега нет?» — задался вопросом автор публикации.

Один из пользователей в комментариях предположил, что технику просто перегоняют из одного места в другое. Другой обратил его внимание на то, что коммунальщики едут по трассе, занимая все полосы и имитируя работу по уборке снега. «Надо же показать, что они при деле», — высказался третий. Оказавшиеся в комментариях пользователи из других регионов в шутку попросили москвичей поделиться: «Снег у нас есть, а техники нет».

В Москве и ранее замечали работу снегоуборочной техники в отсутствие снега. Так, весной 2019 года горожане сняли на видео снегоуборщик с работающим оборудованием, который ехал по бесснежной дороге.

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