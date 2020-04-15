На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки цифровых пропусков

На въездах в Москву осложнилось движение автотранспорта из-за проверки цифровых пропусков у граждан. Как сообщает ТАСС, наблюдаются значительные пробки.

Затор из автомобилей образовался на Ленинградском шоссе — это связано с выборочной остановкой машин и перекрытием трех полос. Аналогичная ситуация наблюдается на шоссе Энтузиастов, где на два километра растянулась очередь из машин.

По данным агентства, на проверку уходит около 30 секунд — сотрудники ГИБДД сканируют номера машин при помощи планшетов, чтобы проверить наличие пропуска.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что со среды, 15 апреля, в столице будет действовать пропускной режим. На первом этапе пропуска необходимы для поездок на работу; на втором — для поездок в других целях; на третьем — для передвижения внутри района, если это понадобится, уточнил Собянин.

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