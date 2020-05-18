На всех станциях МЦК появились санитайзеры

На всех станциях Московского центрального кольца (МЦК) установили санитайзеры. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, для этого понадобилось 141 устройство с дезинфицирующей жидкостью.

Всего в Москве на объектах транспорта установлено уже около 2 тысяч санитайзеров. Пассажиры могут воспользоваться ими при проезде в метро, на Московских центральных диаметрах (МЦД) и пригородных поездах.

Ликсутов подчеркнул, что столичный транспорт — один из самых обеспеченных санитайзерами в мире. Он также призвал пассажиров дезинфицировать руки, несмотря на то, что они в перчатках.

С 12 мая в Москве действует обязательный масочный и перчаточный режим. Средства индивидуальной защиты необходимо надевать в общественных местах, а также при поездках на любых видах транспорта. За появление без масок и перчаток в магазине или на рабочем месте грозит штраф в размере четырех тысяч рублей, в общественном транспорте или такси — пять тысяч рублей.

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