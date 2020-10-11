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На Ярославском шоссе заметили матрас
Фото: Telegram-канал «Что там в Москве?»
Очевидцы заметили лежащий на Ярославском шоссе матрас и сфотографировали его. Кадры публикует Telegram-канал «Что там в Москве?».
На фото видно, как мимо матраса, валяющегося у отбойника, проезжают автомобили. Как он там оказался не сообщается.
Ранее в московском районе Свиблово заметили кошачий мотель для бродячих животных. На опубликованных кадрах были запечатлены небольшие самодельные домики, в которых могут поселиться кошки. Для постояльцев оборудовали также дорожку, покрытую искусственным газоном. Кошки могут поселиться как в отдельных домиках, так и в большом «многоквартирном комплексе».
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