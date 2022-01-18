На юго-востоке Москвы заметили сосульку-гиганта

На юго-востоке Москвы заметили гигантскую сосульку высотой с небольшое здание. Снимок огромной глыбы замерзшего снега выложили в Telegram-канале «Что там в Москве?».

Администрация сообщества рассказала, что сосулька появилась в районе Вешняки. На канале пошутили, что это теперь местная достопримечательность спального района, которую пока что можно посмотреть бесплатно.

Снимок развеселил и удивил комментаторов. «Это не сосулька. Это сосулина», «Ох уж эти Вешняки», «Это где? Пойду оближу», — пошутили пользователи. Кто-то заинтересовался точным адресом «достопримечательности» изо льда.

В комментариях написали, что в Вешняках можно увидеть много подобных «гигантов». Некоторые возмутились и спросили, как ситуацию могли довести до появления огромных сосулек. Кто-то отметил, что они никак не угрожают прохожим. «А что, если не угрожают, то можно растить до небес? Как с сугробами… Никому ведь не угрожают, но эстетика совсем не нужна? Пестовать уродство», — с негодованием заявил один из пользователей.

Ранее россиян предупредили об образовании опасных сосулек на крышах зданий.