На юго-западе Москвы забил трехметровый фонтан из кипятка

На юго-западе Москвы прорвало трубу с кипятком. Момент, когда столб горячего пара вырвался из-под земли, запечатлели на видео. Его публикует Telegram-канал LIFE SHOT.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Теплый Стан. На записи показано, как сначала стремительно поднимается вверх пар, а затем появляется вода. В этот момент человек пробегает поблизости, пытаясь увернуться от струи кипятка.

Место происшествия показано с разных сторон — с видеокамер наблюдения и из окон очевидцев, проживающих в соседних домах.

РИА Новости отмечает, что высота воды, вырвавшейся наружу, превышает два метра. Автомобильное движение в месте происшествия перекрыли.

В ноябре сообщалось, что в подмосковном Дзержинском из-под земли начал бить кипяток, в результате пострадали школьники. Четверых детей госпитализировали с ожогами разной степени тяжести.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!