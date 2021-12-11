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На юго-западе Москвы заметили пристающего к детям мужчину

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На юго-западе Москвы заметили пристающего к детям мужчину
Фото: Черницына Анастасия / группа «Теплый Стан» в Facebook

Жители юго-запада Москвы подняли тревогу, заметив мужчину, пристающего к детям. Информация о неизвестном злоумышленнике появилась в Facebook-группе «Теплый Стан».

«В районе странный тип ходит за детьми! Детей знаю лично!» — написала автор поста. Женщина рассказала, что в мессенджерах стали появляться предупреждающие сообщения, что незнакомец пытался зайти с ребенком в подъезд, преследовав его по дороге из школы. Кроме того, некоторые жители написали, что тот же мужчина подходил к другому ученику средней школы на улице и предлагал попробовать наркотики.

В комментариях предложили сразу обращаться в правоохранительные органы, предоставив имеющиеся записи с камер видеонаблюдения. Автор топика отметила, что информацию уже передали участковому, однако дело осложняет то, что на кадрах у подозреваемого не видно лица.

Ранее в детской игровой комнате в столичном ТЦ заметили педофила. Он сидел в детском бассейне с пластиковыми шарами и двигал руками в районе своих интимных мест.

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