На западе Москвы загорелись квартира и шесть балконов

Квартира на 16-м этаже и шесть балконов загорелись на западе Москвы. В результате происшествия пострадали два человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по столице.

Отмечается, что 22 июля в 01:48 стало известно о пожаре на улица Шолохова в доме 14. Возгорание началось в квартире на 16-м этаже, после чего пожар охватил шесть балконов на 15-м, 16-м и 17-м этажах 17-этажного жилого дома.

Общая площадь пожара достигла 50 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 2:34. «К сожалению, в результате пожара пострадали два человека», — заявили в ведомстве.

Ранее москвичам напомнили о запрещенных для жарки шашлыков местах. Административная ответственность грозит тем, кто решил готовить мясо в лесах или на торфяниках, а также на балконах. На подобные вызовы пожарным приходится выезжать нередко.

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