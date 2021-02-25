Началось голосование по выбору памятника на Лубянской площади

Жители Москвы выберут, кому поставить памятник на Лубянской площади — Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому. Голосование по этому вопросу началось 25 февраля на сайте «Активный гражданин».

С инициативой узнать мнение горожан выступила Общественная палата города Москвы. Эксперты считают, что Лубянке нужна архитектурная доминанта. В разное время площадь украшали фонтан, памятник и временные композиции.

Проект «Активный гражданин» появился в 2014 году. За это время к нему присоединились более 4,8 миллиона человек. Участники определяют улицы и дворы, которые необходимо привести в порядок, решают, как должны работать городские поликлиники, библиотеки, многофункциональные центры, а также выбирают мероприятия для фестивалей и праздников.

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