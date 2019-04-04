Над Москвой пролетит «всевидящее око»

В параде Победы в Москве примет участие Самолет А-100 «Премьер», который называют всевидящим оком. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.

Один из собеседников издания уточнил, что пока не ясно, полетит ли А-100 в нынешнем году или дебют перенесут на следующий — это будет зависеть от результатов испытаний.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 «Премьер» в настоящее время находится на испытаниях в Ахтубинске. Предполагается, что накануне праздника его перебросят в Таганрог, откуда он полетит в Москву.

Появление А-100 в небе может компенсировать отсутствие на параде самоходного артиллерийского орудия «Лотос». Последнее покажут через год.

А-100 «Премьер» — проект нового самолета дальнего радиолокационного обнаружения и наведения («летающего радара») на базе Ил-76МД-90А, который должен будет постепенно заменить в ВВС имеющиеся машины этого назначения (А-50 и А-50У). Первый полет А-100 совершил в феврале 2019 года.