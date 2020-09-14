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Над Москвой заметили загадочный светящийся след
Фото: Pikabu
В небе над Москвой заметили загадочный светящийся след. Соответствующий снимок опубликовал в понедельник, 14 сентября, один из пользователей портала Pikabu.
На фотографии, сделанной в темное время суток, среди облаков можно заметить яркую светящуюся полосу, напоминающую луч или след от ракеты. «Что-то улетело из Москвы», — подписал снимок автор поста.
Когда и где именно было снято фото, он не уточнил.
В комментариях юзеры принялись шутить, предполагая, что это отлетают надежды москвичей на хороший остаток года или катапультируются «важные люди» в преддверии конца света.
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