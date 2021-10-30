Найден способ борьбы с поддельными QR-кодами

Разработчики нашли способ борьбы с подделкой QR-кодов о прохождении вакцинации от COVID-19 в России. Это стало возможным за счет применения новой технологии их формирования, пишет RT.

Так, коды нового формата можно оснастить двухфакторной системой проверки. Данный код состоит из двух частей — обычного QR-кода и внутренней голографической матрицы. Скопировать эту матрицу нельзя, а для распечатки самого QR-кода потребуется специальный принтер.

Авторы проекта пояснили, что существующие сейчас QR-коды можно распечатывать без ограничений. Также возможно создание электронных копий, в результате чего возможны факты фальсифицирования.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что система QR-кодов должна действовать до тех пор, пока уровень коллективного иммунитета в стране не достигнет как минимум 80 процентов.