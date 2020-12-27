Найдена самая дорогая квартира в Москве

Самая дорогая квартира в Москве расположена в Гранатовом переулке около Патриарших прудов. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито недвижимость», передает ТАСС.

Стоимость панорамной квартиры площадью 901 квадратный метр составляет почти 2,7 миллиарда рублей. Таким образом, стоимость одного «квадрата» достигла трех миллионов. Отмечается, что за эти деньги можно купить среднюю квартиру площадью около 50 квадратных метров в Приволжском федеральном округе.

Элитный пентхаус с двумя террасами расположен на восьмом этаже, квартира имеет свободную планировку. На первом этаже находится сигарный клуб и бильярдная, на втором — салон красоты, библиотека и детская игровая комната. На цокольном этаже расположены фитнес-клуб, бассейн, хаммам и массажные кабинеты. Всего в ЖК на Патриарших прудах 17 квартир с паркингом на 37 автомобилей.

На втором месте списка самых дорогих квартир по версии «Авито недвижимость» апартаменты площадью 2,2 тысячи квадратных метров на 95-м этаже небоскреба в «Москва-Сити». Стоимость жилья оценили в 2,6 миллиарда рублей.

Третье место занял дом в Турчаниновом переулке в районе Хамовники площадью 2,6 тысячи «квадратов». Трехэтажный особняк с чердаком, подвалом и подземным паркингом обойдется покупателю в 2,3 миллиарда рублей.

Ранее в Москве выставили на продажу самую дорогую в России двухкомнатную квартиру стоимостью более полумиллиарда рублей (1,1 миллиона рублей за квадратный метр). Площадь жилья составляет 465 квадратных метров, высота потолков — 5,5 метра.

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