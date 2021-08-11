Найденный в Москве «привет из прошлого» передали сыну владельца

Старый школьный дневник, найденный в одном из московских подъездов, вернули сыну владельца Алексею Маргорину. Об этом сообщили «Известия».

Маргорин рассказал, что пользователи сети связались с ним через Facebook и Instagram. В результате ему отдали находку из прошлого. Мужчина отметил, что достаточно небольшое, по его мнению, событие вызвало у людей очень бурную реакцию.

Маргорин вспомнил, что когда-то жил в этом доме, но не находил дневник отца в подъезде. «Видимо, прятал от родителей, дедушка был строгий. Могло влететь», — поделился он с телеканалом РЕН ТВ. Сын рассказал, что отец действительно учился неважно, но всегда был веселым человеком и во взрослом возрасте стал профессиональным инженером.

Ранее строители обнаружили «привет из прошлого» в одном из подъездов района Сокол. О найденном дневнике рассказала местная жительница в соседской группе на Facebook. Она уточнила, что тот принадлежал шестикласснику школы №144. Дневник пролежал в подъезде, предположительно, 63 года, прежде чем пользователи сети захотели отыскать владельца.

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