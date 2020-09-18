Найдено старейшее дерево Москвы

В Москве нашли старейшее дерево столицы — им оказался 432-летний дуб в Грачевском парке в Ховрино. Об этом сообщает «Московская газета».

17 сентября около дерева открыли памятную табличку, само мероприятие посвятили проблемам экологии, отметил глава комиссии Мосгордумы по экологии Александр Соловьев. Он пояснил, что дубу присвоили это звание на основании документов, которые есть в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

По словам организатора акции Магомета Яндиева, в Москве не хватает деревьев — сейчас в городе посажено около 8,5 миллиона зеленых насаждений, а для комфортного проживания горожан их требуется больше 28 миллионов.

«Поэтому мы хотим привлечь столичные власти, чтобы включить достижение данного значения в число ключевых приоритетов, например, на 10-15 лет», — добавил он.

17 сентября москвичам подсказали самые яблочные места в городе. Горожане имеют возможность собрать спелые плоды в парке недалеко от Поклонной горы. За яблоками также можно отправиться в Вознесенский сад, парк Коломенское, в районы Орехово-Борисово, в совхоз «Красный маяк» в Чертаново или же в Можайский плодовый сад.

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