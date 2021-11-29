Налетчики ограбили москвича у подъезда и попали на видео

Двое налетчиков избили и ограбили москвича у подъезда его дома в столичном районе Беговой. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Злоумышленники похитили у мужчины мобильный телефон стоимостью 70 тысяч рублей, после чего сели в припаркованную неподалеку машину и скрылись.