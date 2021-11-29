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Налетчики ограбили москвича у подъезда и попали на видео

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Налетчики ограбили москвича у подъезда и попали на видео
Кадр: МВД МЕДИА

Двое налетчиков избили и ограбили москвича у подъезда его дома в столичном районе Беговой. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Злоумышленники похитили у мужчины мобильный телефон стоимостью 70 тысяч рублей, после чего сели в припаркованную неподалеку машину и скрылись.

Потерпевший россиянин был доставлен в больницу. Уточняется, что угрозы его жизни нет.

Грабители вскоре были задержаны сотрудниками полиции, похищенный гаджет у них изъят. В отношении молодых людей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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