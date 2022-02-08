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В Москве мужчина с перцовым баллончиком напал на пенсионерку

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В Москве мужчина с перцовым баллончиком напал на пенсионерку
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Мужчина напал на пожилую женщину, распылив ей в лицо перцовый баллончик за просьбу не бить собаку. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По имеющейся информации, 76-летняя пенсионерка шла по подземному переходу у станции метро «Сокол» и увидела, как неизвестный пнул собаку. Она сделала ему замечание. В ответ мужчина огрызнулся и начал спорить с защитницей животного. Потом он достал из кармана перцовый баллончик и распылил его женщине в лицо. Прохожие вызвали пострадавшей скорую. Медики увезли ее в больницу имени Боткина, диагностировав ожог глаз.

Нападавший успел скрыться, его разыскивает полиция.

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