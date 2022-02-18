Москвич напал на свою родственницу с топором

Мужчина напал на свою родственницу с топором в квартире на юге Москвы. О произошедшем на Криворожской улице сообщили на сайте телеканала РЕН ТВ со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По имеющимся данным, страдающий психологическим заболеванием россиянин набросился на 56-летнюю женщину и нанес ей не менее семи ударов топором по голове.

Уточняется, что на данный момент пострадавшая в критическом состоянии находится в одной из столичных больниц, врачи борются за ее жизнь. Нападавший был задержан полицией.

Ранее житель Подмосковья напал с топором на соседа с детьми.