Наплыв отпускников парализовал работу визовых центров в Москве

Туроператоры обеспокоены из-за сбоев в работе визовых центров в Москве и призывают клиентов приобретать страховки от невыезда. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В организации отметили, что на этой неделе наблюдаются большие проблемы в визовом центре Испании. «Там скопилось множество паспортов, сотрудники не успевают обрабатывать заявки, не справляются с объемами. В связи с этим запись на подачу на апрель невозможна, нет пока информации и по свободным датам на май», — рассказали в АТОР.

По словам туроператоров, аналогичные ситуации наблюдаются в визовых центрах Чехии и Франции, но там запись не останавливали. «Визовый центр Франции "захлебывается" потоком желающих получить визу в эту страну. На мой взгляд, визовый центр неверно диагностировал туристическую активность. Сотрудники центра не справляются с большим наплывом заявителей, и очередь растягивается почти до проходной. Мы проводим в ожидании своей очереди для подачи документов по 3-4 часа», — рассказали в компании «ДМЛ клуб».

Эксперты отмечают, что проблемы скоро разрешатся, так как ситуация характерна для начала туристического сезона.