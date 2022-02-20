Нарколог объяснил срыв актера Валерия Николаева в спецприемнике

Психиатр-нарколог Василий Шуров в эфире программы «Светская хроника» на «Пятом канале» объяснил срыв у актера Валерия Николаева, которого забрали из спецприемника в Москве в психиатрическую лечебницу.

По словам эксперта, артист был известен скандальными выходками и до того, как оказался в изоляторе. Подобный срыв у него могло вызвать лишение алкоголя. «Посажен на 15 суток, лишен алкоголя, и на фоне резкой отмены алкоголя мы видим нарастающее возбуждение и биполярное расстройство в стадии мании, когда человек не отдает себе отчет», — пояснил он.

Николаеву в клинике был поставлен диагноз биполярное расстройство. Он должен был отсидеть в спецприемнике 15 суток за вождение в нетрезвом виде, однако внезапно начал вести себя неадекватно — лаять на охранников и ломиться в дверь. Также мужчина заявил, что сокамерник облил его кипятком, однако врачи не нашли на его теле ожогов.

Известно, что Николаев уже согласился на прописанное ему лечение. Если его признают вменяемым, то после выписки из больницы он отправится обратно в спецприемник отбывать наказание.

Ранее сообщалось, что актер, находясь в камере, называл себя великим артистом, разговаривал сам с собой и стучал в дверь. На ужине он обозвал свиньей 27-летнего уроженца Таджикистана, а тот вылил ему тарелку супа в лицо.