Нарушающий антиковидные меры эротический массажный салон опечатали в Москве

В Москве правоохранители опечатали эротический массажный салон с нарушительницами антиковидных мер. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, полицейские нагрянули в салон Podium, расположенный на улице Большая Молчановка, с целью проведения профилактических мероприятий. На месте выяснилось, что массажистки продолжили оказывать услуги, несмотря на введенные в столице ограничения на фоне распространения коронавируса.

В результате проверки в отдел были доставлены десять женщин в возрасте от 23 до 46 лет, в отношении которых были составлены административные протоколы. Нарушительницам придется заплатить штраф от четырех до пяти тысяч рублей.

Ранее стали известны сексуальные предпочтения москвичей.