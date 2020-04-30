Нарушителя самоизоляции в Москве задержали со стрельбой

В Москве со стрельбой задержали нарушителя самоизоляции. Как сообщили в столичном управлении МВД, 26-летний мужчина пытался скрыться на автомобиле.

Отмечается, что инспекторы преследовали автомобиль, во время движения водитель неоднократно нарушил ПДД. Его предупреждали о применении табельного оружия, однако мужчина не реагировал на требование остановиться и продолжал движение.

Инспектор произвел предупредительный выстрел вверх, но водитель вновь продолжил движение. После этого было произведено еще несколько выстрелов в сторону транспортного средства, в результате у автомобиля повредилось колесо, и он остановился.

В машине находились водитель и пассажир — приезжие из ближнего зарубежья. В отношении водителя составлены административные протоколы, в том числе за нарушение самоизоляции.

Суд арестовал водителя на пять суток. Его автомобиль эвакуирован в отдел МВД России по району Лефортово.

Ранее, 27 апреля, сообщалось, что в Москве сотрудники полиции задержали компанию людей, нарушивших самоизоляцию, в результате чего один из мужчин напал на полицейского. Задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения. Собака, которая была на улице вместе с ними, укусила инспектора.

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