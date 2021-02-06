Население Москвы рекордно сократилось

В 2020 году население Москвы сократилось на 42 тысячи человек. Это сокращение оказалось самым сильным за последние 29 лет, сообщает Forbes.

Так, по состоянию на 1 января 2021 года постоянное население Москвы составило 12 636 312 человек, отмечает издание. При этом масштаб сокращения оказался максимальным за всю историю наблюдений: на 1 января 1993 года в столице насчитывалось на 1783 человека меньше, чем годом ранее.

Население Подмосковья в прошлом году увеличилось на 22 463 человека. При этом прирост существенно сократился в сравнении с предыдущими годами, когда он составлял около 90 тысяч человек.

По мнению ведущего научного сотрудника Института демографии НИУ ВШЭ Никиты Мкртчяна, в 1992 году сокращение населения Москвы могло быть связано с недоучетом миграции. Эту версию подтверждает тот факт, что по итогам переписи 2002 года численность жителей столицы оказалась на 1,8 миллиона человек больше, чем по данным текущего учета.

Нынешнее сокращение, скорее всего, связано с коронавирусом, считает Мкртчян. Часть жителей российских регионов в 2020 году могла отложить свой переезд в столицу из-за пандемии.

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