Наследник династии Романовых признался в любви к московскому метро

Наследник династии Романовых, переехавший в центр Москвы со своей супругой Викторией Романовной, рассказал о жизни в столице. Интервью Георгий Михаилович Романов дал изданию «Москвич Mag».

Представитель императорского дома назвал столичное метро «лучшим в мире» и наиболее знаменитым среди всех стран. «Это живой музей, который кажется мне фантастическим», — отметил Романов. Он вспомнил, что отец одного его знакомого, испанский историк, во время приезда в Москву посвятил месяц тому, чтобы изучить станции метро: залы, вестибюли, павильоны и переходы. По словам Романова, в подземном транспорте столицы можно потеряться.

Георгий Михайлович добавил, что Москва за последние годы стала международным хабом мирового уровня и продолжает эволюционировать и развиваться. По мнению великого князя, сейчас город переживает возрождение. С ним согласилась его супруга, добавив, что потенциал Москвы «сравним с Европой или Америкой».

Ранее популярная актриса Мария Миронова отметила, что столица России напоминает ей Сингапур. По ее словам, на это сравнение ее натолкнул вид комплекса «Москва-Сити».