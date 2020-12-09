Настоятеля храма избили в Подмосковье за сделанное замечание
Группа хулиганов избила настоятеля подмосковного храма за сделанное им замечание. О произошедшем 8 декабря инциденте сообщает онлайн-портал Mash.
Настоятель Сретенского храма в деревне Константиново Михаил Лупу накануне вечером закрыл молельню и шел домой, когда ему встретилась компания молодых людей. Юноши шли по улице с колонкой, из которой громко раздавалась музыка.
На просьбу священнослужителя приглушить звук молодые люди отреагировали агрессивно. Сначала они высказали все, что думают о самом настоятеле и церкви, а потом — устроили драку. Один из них толкнул Лупу, двое других вытащили нож и пневматический пистолет.
В результате нападения протоиерею разбили губу и выбили зуб. У него также был зафиксирован ушиб грудной клетки.
По данным Mash, сотрудники правоохранительных органов уже задержали двоих причастных к инциденту — ими оказались 18- и 20-летний местные жители.
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