Настоятеля храма избили в Подмосковье за сделанное замечание

Группа хулиганов избила настоятеля подмосковного храма за сделанное им замечание. О произошедшем 8 декабря инциденте сообщает онлайн-портал Mash.

Настоятель Сретенского храма в деревне Константиново Михаил Лупу накануне вечером закрыл молельню и шел домой, когда ему встретилась компания молодых людей. Юноши шли по улице с колонкой, из которой громко раздавалась музыка.

На просьбу священнослужителя приглушить звук молодые люди отреагировали агрессивно. Сначала они высказали все, что думают о самом настоятеле и церкви, а потом — устроили драку. Один из них толкнул Лупу, двое других вытащили нож и пневматический пистолет.

В результате нападения протоиерею разбили губу и выбили зуб. У него также был зафиксирован ушиб грудной клетки.

По данным Mash, сотрудники правоохранительных органов уже задержали двоих причастных к инциденту — ими оказались 18- и 20-летний местные жители.

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