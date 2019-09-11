Назван новый директор «Зарядья»

Бывший ведущий «МузОбоза» и экс-заместитель министра культуры России Иван Демидов станет директором московского парка «Зарядье». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники, близкие к мэрии и департаменту культуры города.

«Не могу никак ни подтвердить, ни опровергнуть. Без комментариев», — сказал Демидов. Уточняется, что его кандидатуру предлагал первый замруководителя департамента культуры Москвы Сергей Перов.

По информации собеседников издания, нынешний директор «Зарядья» Павел Трехлеб возглавит парк Горького, сменив на этому посту руководителя «Мосгорпарка» Вячеслава Дунаева. Отмечается, что у столичных властей нет претензий к Дунаеву, так как он изначально планировался как временный руководитель.

Один из источников РБК уточнил, что перестановки ожидаются в ближайший месяц.

Сейчас 56-летний Иван Демидов является председателем президиума Фонда развития современного искусства, членом Общественного совета при Минкульте и членом Академии российского телевидения. Он получил широкую известность в 1990-е годы, когда вел программу «МузОбоз». В 2012-2013 годах работал в министерстве культуры России. До этого Демидов был начальником идеологического управления политического департамента партии «Единая Россия».

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